En janvier, la production industrielle est repartie à la hausse pour la première fois en quatre mois, tandis que la consommation continue à reculer pour un troisième mois de suite. C’est ce qu’on apprend des données sur le sujet, communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Pour être précis, l’indice de production industrielle (IPI) a progressé de 0,5 % en un mois pour s’élever à 109,7. L’augmentation a été constatée dans le secteur tertiaire, dans les industries minières et manufacturières ou encore dans le BTP. Il faut dire que l’année de base n’est plus 2015, mais 2020.S’agissant de la consommation et des investissements dans les biens d’équipement, ils ont régressé de 2,1 et de 1,4 % respectivement, en glissement mensuel.