Familles séparées : le ministre de la Réunification exhorte Pyongyang à accepter son offre de dialogue

Photo : YONHAP News

Hier, mercredi, c’était l’anniversaire du mouvement d’indépendance du 1er mars 1919 et à la fois celui de la création du ministère de la Réunification. Aujourd’hui, un jour plus tard, celui-ci a organisé une cérémonie de célébration au sein de son siège.Son patron a pris la parole. Kwon Young-se a alors appelé la Corée du Nord à répondre au plus vite à la proposition de pourparlers que Séoul avait formulée en septembre dernier afin de résoudre la question des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle.Pour le ministre, c’est une question d’ordre humanitaire et elle doit être abordée au-delà des idéologies. Le temps presse aussi, la majorité des candidats pour leurs retrouvailles avec les leurs sont maintenant d’un âge avancé.Kwon a ajouté que Séoul était toujours disposé à coopérer avec Pyongyang pour trouver des solutions à toute question humanitaire sans aucune considération politique et militaire.Sur les menaces nucléaire et balistique nord-coréennes, le ministre a martelé que ces provocations ne feraient qu’exposer le régime de Kim Jong-un à des sanctions plus lourdes de la communauté internationale. Et d’exhorter le royaume ermite à les arrêter immédiatement s’il veut améliorer la vie de ses habitants.