Semi-conducteurs : les subventions américaines deviennent un dilemme pour les entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont révélé mardi dernier les règles de candidatures aux subventions du « Chips Act », la loi visant à relancer l'industrie des semi-conducteurs aux USA. Or ces règles compliquent les plans de continuité d'activité des entreprises sud-coréennes.En effet, le gouvernement américain a confirmé via ces règles que ses soutiens ne seront accordés qu'aux sociétés qui contribuent à la sécurité de l'approvisionnement des semi-conducteurs militaires pour son pays et au découplage avec la Chine.Selon le département du Commerce américain, les subventions n'auront pas de plafond mais se situeront entre 5 et 15 % de la somme des investissements injectés dans les équipements du secteur. Si l'on y ajoute les prêts, le montant total ne dépassera pas le seuil des 35 % de ces investissements. Ce pour inciter les firmes postulantes à accueillir plus de placements privés.D'après ce calcul, Samsung Electronics qui envisage d'injecter 17 milliards de dollars dans la construction de ses usines de semi-conducteurs au Texas aux Etats-Unis, pourra bénéficier d'une aide d'entre 850 millions et 2,55 milliards de dollars. Le soutien financier atteindra quasiment les 6 milliards de dollars si l'on compte également les prêts disponibles.Mais ce n'est pas si simple pour les industriels du secteur sud-coréens. Les entreprises souhaitant recevoir des subventions américaines doivent se soumettre à de nombreuses contraintes. Elles devront les restituer si elles développent conjointement avec la Chine des produits ou des technologies pouvant menacer la sécurité du pays de l'Oncle Sam.Les sociétés soutenues devront également s'engager à ne plus élargir leur capacité de production sur le sol chinois dans les dix prochaines années. Il est d'ailleurs interdit d'utiliser les aides dans l'achat d’équipements de communication ou de vidéosurveillance fabriqués par des firmes chinoises dont Hawei et ZTE.Ce n'est pas tout. Les surplus de revenus réalisés par ces entreprises devront participer à des projets de R&D américains. Et celles demandant des moyens financiers, dont le montant dépasse 150 millions de dollars, seront obligées de fournir des services de soins aux enfants de leurs employés.Toutes ces conditions plongent dans la tourmente Samsung Electronics et SK hynix, qui produisent en Chine respectivement 40 % de ses puces flash NAND et la moitié de ses mémoires DRAM.Par conséquent, les soutiens accordés par le « Chips Act » ne sont plus une simple affaire économique mais un enjeu diplomatique et sécuritaire. Une source provenant de l'administration américaine a ainsi souligné que la demande de subventions en question devrait prendre en considération non seulement les avantages pour l'entreprise concernée mais surtout l'intérêt sécuritaire des USA.A Séoul, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a annoncé hier qu'il mènerait des consultations avec Washington pour lui faire comprendre la situation des sociétés du pays du Matin clair.