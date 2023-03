Le chef d’état-major interarmées sud-coréen inspecte les exercices « Teak Knife »

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington poursuivent depuis début février en Corée du Sud leurs nouveaux exercices combinés d’opérations spéciales, dits « Teak Knife ». Des manœuvres que les deux alliés organisent une à deux fois par an depuis les années 1990.Dans ce contexte, le chef d’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a assisté hier aux opérations visant à frapper avec précision des sites ciblés, dont les complexes nucléaires nord-coréens, qui se sont déroulées dans le cadre de ces entraînements. Le AC-130J, avion emblématique de l'armée américaine, y a été mobilisé. Les Etats-Unis l’ont déployé pour la première fois dans la péninsule. Cet appareil était parti de la base aérienne de Hurlburt en Floride.L’inspection de Kim Seung-kyum a pour but de faire passer un message fort à la Corée du Nord, qui enchaîne ses provocations, et ce en amont des autres exercices sud-coréano-américains « Freedom Shield », qui seront lancés à la mi-mars.A cette occasion, le général a demandé aux soldats participant aux opérations de se doter de capacités à frapper parfaitement les principales structures de l’ennemi et d’améliorer l’interopérabilité des deux pays.