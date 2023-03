Le gouvernement monte au créneau pour rebooster les exportations

Photo : YONHAP News

En février, le montant des exportations sud-coréennes s’est contracté de 7,5 % en glissement annuel. Une croissance négative qui se poursuit pour un cinquième mois d’affilée. Et le solde commercial se dégrade depuis un an. De quoi inquiéter le gouvernement.Afin de se pencher sur les mesures visant à relancer les expéditions, le ministère de l’Industrie et du Commerce a convoqué aujourd’hui une réunion d’urgence des représentants concernés des 19 ministères.L’enjeu principal des discussions est de passer en revue les objectifs fixés par chaque ministère lors de la quatrième conférence consacrée aux stratégies d’exportation, présidée le 23 février dernier par le président de la République.Le ministre de l’Industrie a alors estimé que la situation actuelle était très grave. Au niveau mondial, le marasme et les hausses des taux d’intérêt se poursuivent. Et sur le plan intérieur, le pays du Matin clair continue à importer massivement de l’énergie et les relations syndicats-patronat restent toujours instables. En outre, la révision de la loi visant à augmenter le taux du crédit d’impôts lié aux investissements dans les technologies stratégiques est retardée.Lee Chang-yang a souligné la nécessité de joindre les efforts de tous les ministères pour atteindre l’objectif d’exportation de l’année, porté à 685 milliards de dollars. Pour cela, il a annoncé le déblocage de 1 500 milliards de wons, soit un peu plus d’un milliard d’euros, au premier semestre, dans le cadre du soutien aux industries concernées.