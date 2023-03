Météo : le soleil retrouve sa place, accompagné d’une baisse du mercure

Photo : YONHAP News

Après une journée couverte et parsemée d’averses sur la côte sud notamment, le beau temps a signé son retour en ce premier jeudi de mars. Il a toutefois été accompagné d’une baisse du thermomètre.Les cérémonies de rentrée scolaire ont pu ainsi être célébrées dans les meilleures conditions météorologiques pour leur retour en présentiel et sans masque, une première depuis quatre ans.Même si les manteaux étaient de mise, le soleil rayonnant a embelli cette journée. En effet, la quasi-totalité du pays a affiché des valeurs négatives ce matin, au moment des festivités, avec notamment -3°C à Séoul, -4°C à Daejeon ou encore -1°C à Daegu. Elles n’étaient guère plus élevées dans les villes réputées pour être plus chaudes, comme Gangneung ou Busan, où elles étaient respectivement de 0 et de 2°C.Dans l’après-midi également, le soleil n’a pas réchauffé les températures au niveau de celles de la veille. Elles n’ont en effet pas dépassé les 10°C. Seules Daegu, Busan et l’île méridionale de Jeju les ont atteints. La moitié nord a tournée aux alentours de 7-8°C, tandis que l’autre moitié, entre 8 et 10°C.