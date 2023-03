Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul a réouvert après la fermeture hier, le 1er mars, en raison du « Samiljeol », l’anniversaire du mouvement d'indépendance du 1er mars 1919. Et, les deux indices ont terminé ce jeudi dans des sens opposés. Le Kopsi, celui de référence, clôture la séance à 2 427,85 points (+0,62 %). Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, quant à lui, finit la journée à 787,19 points (-0,56 %).Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 399,67 wons (-0,5 won) et le dollar américain 1 315,60 wons (-7 wons).