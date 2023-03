Séoul et Pékin d’accord pour porter le nombre de vols aériens au niveau pré-COVID

Photo : YONHAP News

Le trafic aérien entre la Corée du Sud et la Chine semble bientôt retrouver son niveau d’avant COVID.Le ministère sud-coréen des Transports a annoncé aujourd’hui être parvenu à un accord avec l’autorité chinoise de l’aviation civile (CAAC) pour reprendre les vols réguliers entre les deux pays, comme prévu par un traité conclu par leurs gouvernements avant la crise sanitaire.Dès ce mois de mars, les compagnies aériennes du pays du Matin clair vont augmenter la fréquence de leurs vols vers les plus grandes villes de l’empire du Milieu comme Pékin et Shanghaï. A l’heure actuelle, elles desservent 2,25 fois par semaine entre Incheon et la capitale chinoise. Leur nombre sera porté jusqu’à 45 par semaine. De même pour les autres lignes à l’horizon d’octobre, y compris celles reliant les villes de province sud-coréennes et le continent chinois.Les vols ont d’ores et déjà repris mercredi entre Busan, la deuxième ville de Corée du Sud et Yanji en Chine. Ce sera aussi le cas pour ceux Jeju-Xian et Daegu-Yanji, à partir du 16 mars.