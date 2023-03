Pentagone : un nouveau mécanisme de concertation est à l’étude avec Séoul

Le département américain de la Défense a annoncé que Washington entendait fournir à Séoul une plus forte dissuasion étendue contre les menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. Et d’ajouter que pour cela, les deux alliés sont en train de discuter d’un nouveau mécanisme de concertation. C’est son sous-secrétaire adjoint pour les affaires de sécurité en Indo-Pacifique qui a tenu ces propos devant un colloque organisé hier par le Hudson Institute, un think tank basé à Washington.Ely Ratner a précisé que ce dispositif visait à mieux comprendre les opérations stratégiques et la planification concernées des Etats-Unis.Selon lui, ces quelques derniers mois, l’administration Biden se concentre sur le renforcement de la dite dissuasion et de l’alliance avec la Corée du Sud face à sa voisine du Nord. Certaines opérations en ce sens se déroulent de façon sans précédent. Concrètement, les USA redéploient leurs actifs stratégiques dans la péninsule et reprennent leurs exercices de tirs réels.De même, plusieurs hauts responsables du gouvernement de Séoul ont visité des bases américaines de cet arsenal. Et les deux nations ont récemment effectué, au Pentagone, un exercice de simulation (DSC TTX) de la possibilité que le régime de Kim Jong-un utilise des armes nucléaires.