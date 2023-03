Ukraine : Washington négocie avec Séoul seulement l’achat de munitions

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont reconfirmé que « les discussions étaient en cours sur la possibilité d’acheter des munitions à la Corée du Sud et à ses entreprises » pour aider l’Ukraine en guerre avec la Russie.Lors d’un point de presse hier, le porte-parole de leur département de la Défense a indiqué que ces concertations ne portaient cependant pas sur l’acquisition d’autres armes.Interrogé alors sur la Corée du Nord, qui a récemment menacé de frapper les bases militaires américaines, Patrick Ryder a répondu que ce genre de rhétorique était irresponsable et portait à la fois atteinte à la stabilité, avant d’ajouter que Washington concentre ses efforts pour protéger la paix dans l’Indopacifique.La voix du Pentagone a tenu à redire que Washington continuera à travailler en étroite collaboration avec ses alliés et partenaires de la région, dont la Corée du Sud, et qu’il réagira convenablement à tout acte de provocation du régime de Kim Jong-un.