« 2023 Freedom Shield »: les manoeuvres sud-coréano-américaines du 13 au 23 mars

Photo : YONHAP News

On connaît maintenant les dates exactes de nouveaux exercices militaires que la Corée du Sud et les Etats-Unis effectueront dans le courant du mois.Les autorités militaires des deux alliés ont annoncé aujourd’hui que les manœuvres, baptisées « 2023 Freedom Shield », seraient menées pendant 11 jours consécutifs, du 13 au 23 mars, cette fois sans les diviser en deux segments. Dans le passé, l’opération se déroulait en deux parties séparées avec un week-end de pause au milieu.Avant son coup d’envoi, un entraînement préliminaire, celui à la gestion de crise du staff concerné, dit « CMST », est prévu entre le 6 et le 9 mars.Séoul et Washington entendent faire des manœuvres de cette année une opportunité pour rehausser d’un cran leurs capacités à répondre aux menaces nucléaires et balistiques croissantes de la Corée du Nord. Elles s’appuieront donc sur un scénario qui reflète le nouvel environnement sécuritaire.A noter aussi que durant ces opérations, les deux pays effectueront des exercices intenses combinés sur le terrain, dénommés « Warrior Shield FTX ». L’enjeu est également de consolider leur posture de défense conjointe pour dissuader le pays communiste de se livrer à de nouvelles provocations.