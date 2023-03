Intelligence artificielle : le ministère des PME et des Startups va à la rencontre des startups

Photo : YONHAP News

Le ministère des PME et des Startups a organisé, ce matin, une réunion avec des startups spécialisées dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). La rencontre a eu lieu au Centre de Séoul pour l’économie créative et l’innovation (CCIE).L’exécutif a voulu écouter des professionnels du terrain dans le contexte où l’apparition récente du ChatGPT, capable de converser comme un humain, a suscité une grande attention pour l’intelligence artificielle dite « générative », et qu’on s’attend à un grand essor du marché de l’IA. Il a souhaité savoir quelles sont leurs difficultés et quel soutien le gouvernement devrait leur apporter, par exemple, pour alléger ou supprimer des règlementations dans le secteur concerné.A ce rendez-vous ont participé une dizaine de jeunes pousses, très prometteuses dans la conversation, la musique, la synthèse d’images, les données didactiques, l’apprentissage profond, entre autres, qui sont toutes portées par l’IA générative.Lors de cette réunion, Lee Young, la ministre des PME et des Startups a souligné que l’intelligence artificielle est la technologie-clé pour la transition numérique. Et elle a promis que le gouvernement mobiliserait toutes ses capacités pour mieux accompagner les startups sud-coréennes qui voudraient prendre le contrôle mondial du marché de l’IA en plein bouleversement.