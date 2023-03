Feux de forêts : le risque s’étend dans tout le pays à cause des sécheresses

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré déjà 164 cas d’incendies de différentes envergures dans ses montagnes depuis le début de cette année, soit un nombre quatre fois plus élevé que 2013 en glissement annuel.Or, la dernière semaine accuse une forte hausse des feux de forêts, à savoir 69 cas, ce qui représente environ 40 % de ceux qui sont survenus jusqu’à présent en 2023. De plus en plus nombreux sont les jours où une dizaine d’incendies se sont déclarés simultanément et que les autorités en charge de la gestion forestière avaient du mal à les éteindre.En conséquence, le Service forestier de Corée a relevé, hier, le niveau d’alerte pour feux de forêts à 2, sur l’échelle qui en compte quatre, dans la région montagnarde près de la mer de l’Est, de sorte à placer au même niveau tout le pays.Une telle hausse du risque pour les feux de forêts s’explique par les sécheresses inquiétantes qui règnent notamment dans l’est et dans le sud-est de la péninsule coréenne. Par ailleurs, les vents violents à une vitesse instantanée de 25 mètres par seconde dans les montagnes de Gangwon, sur les côtes de l’est.Les autorités ont appelé la population rurale à une vigilance particulière, et elles ont demandé aux agriculteurs de ne pas brûler des déchets issus de leurs activités dans les rizières et les champs.