Présidence du PPP : un dernier débat télévisé aujourd’hui pour les 4 candidats

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peule (PPP) organisera le 8 mars sa convention nationale, durant laquelle le nom de son nouveau patron sera dévoilé.Cinq jours avant le jour J, les quatre candidats à la tête de la formation présidentielle vont confronter leurs ambitions lors de leur dernier débat télévisé, programmé aujourd’hui à 17h20 sur Channel A.Kim Gi-hyeon, Ahn Cheol-soo, Chun Ha-ram et Hwang Kyo-ahn auront une heure quarante pour convaincre les adhérents du PPP qu’ils sont le mieux à même de diriger le mouvement afin que celui-ci remporte la victoire aux législatives organisées en avril 2024.Le scrutin débutera demain. Les électeurs pourront voter par smartphone samedi et dimanche, par ARS ou le système de réponse automatique, lundi et mardi, et sur place le jour du congrès national.Si aucun postulant ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux prétendants qui obtiennent le plus de voix se qualifieront pour le second tour. Si tel est le cas, ils s’affronteront lors de leur dernier duel télévisé, le 9 mars. Le nom du gagnant sera connu trois jours plus tard.