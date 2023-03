Les autorités financières organisent une première réunion pour « améliorer les banques »

Photo : KBS News

La Commission des services financiers (FSC) et le Service de supervision financière (FSS) ont tenu, hier, une première réunion du groupe de travail chargé d’améliorer la gestion, les pratiques, et les systèmes des établissements bancaires.Lors du rendez-vous présidé par son vice-président, Kim So-young, la FSC a pointé du doigt les banques qui tirent un grand profit de la hausse des taux d’intérêt en raison d’une concurrence insuffisante dans le secteur.Quelques pistes ont été évoquées pour améliorer une telle situation. D’abord, les autorités financières ont prévu d’obliger les banques à ajouter dans son annonce officielle.Les banques sud-coréennes tirent profit de la hausse des taux d’intérêt pour leur marge nette d’intérêts, c’est-à-dire la différence entre les intérêts qu'elles versent à leurs épargnants et ce qu'elles reçoivent de leurs emprunteurs, ce sur le montant du solde. Il s’agit d’un élément très édifiant permettant de mesurer la rentabilité des activités bancaires.Ensuite, les bancaires seront amenées à publier aussi les taux d’intérêts pour la location immobilière sur dépôts, dite « jeonse », alors qu’ils ont l’obligation de le faire seulement pour les prêts immobiliers avec une garantie hypothécaire et les crédits à découvert.En plus, les établissements bancaires seront obligés d’expliquer quels facteurs les auront poussés à modifier les taux d’intérêts sur une page dédiée à ce but dans leur annonce officielle.Par ailleurs, les autorités envisagent d’autoriser la création de nouvelles banques et de favoriser la concurrence entre le secteur bancaire et les secteurs financiers non bancaires.