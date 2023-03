Yoon Suk-yeol se prononce contre « les impôts excessifs »

Photo : YONHAP News

Le 3 mars s’est proclamé comme « la journée des contribuables » au pays du Matin calme. A l’occasion de la 57e édition de celle-ci, une cérémonie officielle s’est déroulée ce matin au COEX de Séoul.Le président Yoon Suk-yeol a participé à cet événement. C’est la première fois en 53 ans qu’un chef de l’Etat sud-coréen assiste à la cérémonie pour la journée des contribuables.Au cours de ce rendez-vous, le président Yoon a promis de gérer la fiscalité avec transparence et impartialité conformément à la loi et en respect de l’esprit de la Constitution prônant la démocratie libérale et l’économie du marché. Dans la foulée, il a souligné qu’il ne saurait jamais être prisonnier des préjugés politiques et idéologiques pour infliger les impôts excessifs à la population et porter atteinte aux droits de propriété des citoyens.Le numéro un sud-coréen a fustigé la politique « populiste et électoraliste » en matière de taxation. C’est une façon pour lui de critiquer son prédécesseur qui avait pris l’initiative d’augmenter les impôts notamment pour les biens immobiliers.Le président de la République a promis d'utiliser l’argent précieux des contribuables pour créer des emplois de bonne qualité et à haut revenu, booster les exportations et doper les startups, et jamais pour les groupes politisés et nuisant à l'intérêt de l'Etat.