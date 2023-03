Météo : journée douce, mais avertissement de sécheresse émis dans la plupart des régions

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il aura fait doux au pays du Matin clair. Les températures ont augmenté à partir de midi.Le froid s'atténue avec l'arrivée d'un vent chaud du sud-ouest. Séoul a démarré en dessous de zéro ce matin. La température la plus élevée pendant la journée était estimée à 11 degrés. La température aura été supérieure de plus de 4 degrés à celle d'hier.Cependant, il y a une grande différence de température quotidienne lors du changement de saisons, il faudra donc faire attention durant les sorties nocturnes et bien se couvrir.A côté des températures, l'atmosphère est très sèche. Un avertissement de sécheresse a été émis dans la plupart des régions du pays, et un avertissement de sécheresse a été renforcé sur la côte est de Gangwon et Pohang à Gyeongsang du Nord. Il est donc conseiller d’être vigilant et de ne pas allumer de feu ou du moins savoir le gérer.Un avertissement de vent fort a également été émis dans les montagnes de Gangwon, et des vents forts avec une vitesse de vent instantanée maximale d'environ 25 mètres par seconde devraient souffler, et des vents d'environ 15 mètres par seconde sont attendus dans d'autres régions.Demain, le week-end, devrait être nuageux dans la plupart des régions de l'est et du centre du pays. Et les températures devraient augmenter plus significativement qu'aujourd'hui. Il fera aux alentours de 14 degrés à Séoul le week-end et 15 degrés après-demain.