Présidence du PPP : le taux de participation devrait dépasser la barre des 50 %

Photo : YONHAP News

Le taux de participation à l’élection du chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) par smartphone s’est élevé à 47,51 % durant le week-end. Un chiffre déjà supérieur à celui affiché lors de la convention nationale de la formation présidentielle, tenue deux ans plus tôt, qui était de 45,36 %. Compte tenu des votes qui seront lancés lundi et mardi par ARS, ou le système de réponse automatique, la participation électorale devrait dépasser la barre des 50 %.Le résultat sera annoncé lors de la convention nationale du PPP, ce mercredi. Le président de la République y sera aussi présent. Cependant, si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, le second tour se ferait entre les deux postulants arrivés en tête et le patron du parti sera révélé dimanche.Quant au Minjoo, l’influence du vote de la motion d’arrestation de Lee Jae-myung se fait toujours sentir. Les partisans du premier mouvement de l’opposition ont critiqué sévèrement ceux qui ont été favorable au texte. Une pétition, qui a demandé de dévoiler la liste des députés qui ont soutenu l’arrestation de leur chef, a déjà reçu quelque 40 000 signatures sur le site du parti.