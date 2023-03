Le conseiller à la sécurité nationale en voyage de cinq jours aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de Yoon Suk-yeol est arrivé hier à Washington pour un déplacement de cinq jours afin de discuter des enjeux actuels entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. A l'aéroport international de Washington-Dulles, Kim Sung-han a déclaré s’entretenir notamment sur la loi américaine « Chips Act » qui suscite des polémiques en ce moment.Le diplomate sud-coréen a compté mener une négociation honnête, d’autant que les deux pays sont certes alliés, peuvent avoir des intérêts communs mais des priorités différentes.Ce texte controversé impose aux entreprises investissant dans l’industrie des semi-conducteurs des conditions excessives afin de toucher des subventions, comme le partage des bénéfices supplémentaires et l’accès aux installations des usines.Kim a souligné que les deux nations constituaient des partenaires de coopération pour stabiliser les chaînes d’approvisionnement, et qu’il prendrait en charge les points où les politiques américaines vont à l’encontre de l’intérêt économique du pays du Matin clair.En ce qui concerne le dossier du nucléaire nord-coréen, le renforcement de la dissuasion élargie des USA sera également au menu des discussions.Enfin, pendant ces cinq jours, le haut fonctionnaire sud-coréen prévoit de finaliser le calendrier et les sujets du prochain sommet entre Séoul et Washington. Le président sud-coréen devrait s’envoler le mois prochain aux Etats-Unis pour rencontrer son homologue américain Joe Biden.