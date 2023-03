Pyongyang déclare avoir mis au point un moteur de fusée pour lancer des satellites

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré avoir réussi à développer un moteur de fusée de grande puissance capable de mettre en orbite toutes sortes de satellites. C’est ce qui a été communiqué aujourd’hui par la KCNA, l'Agence centrale de presse nord-coréenne.Selon cette dernière, Park Kyung-soo, sous-directeur de l'Administration nationale du développement aérospatial nord-coréenne, a indiqué que des projets en la matière avaient été soutenus par l’Etat et que leurs résultats remarquables se multipliaient sans cesse. Park a rappelé aussi que Pyongyang avait adhéré au Traité de l’espace et à la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, respectivement les 5 et 10 mars 2009.Pour rappel, l’institution du pays communiste avait annoncé le 18 décembre dernier avoir effectué un essai visant à développer un satellite de reconnaissance à la base de lancement de Sohae, dans la province du Pyongan du Nord. Elle avait aussi dévoilé son plan de se préparer au lancement du premier satellite militaire nord-coréen, prévu pour avril de cette année.