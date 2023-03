Les exercices militaires Séoul-Washington se dérouleront pendant 11 jours sans pause

Photo : YONHAP News

Les exercices militaires combinés de printemps, baptisés « Freedom Shield » (2023 FS), se dérouleront pendant 11 jours à partir de lundi prochain. Les manœuvres de mobilité d’envergure, appelées « Foal Eagle », seront relancées après une suspension de cinq ans.Les autorités militaires sud-coréennes et américaines ont annoncé vendredi dernier qu’elles augmenteraient la taille des exercices de mobilité à un niveau supérieur de celle de « Foal Eagle » d’autrefois pendant ces 11 jours. Dans ce cadre, une vingtaine d’entraînements devraient être réalisés. Même si les forces alliées ne l’ont pas précisé, elles devraient mener aussi un exercice de porte-avions et un autre d’alerte au missile, auxquels participera le Japon.Contrairement aux dernières éditions où les manœuvres étaient divisées en deux parties avec deux jours de repos entre elles, celles de cette année se poursuivront pendant 11 jours d’affilée.Lee Seong-jun, directeur des affaires publiques du chef d’état-major interarmées sud-coréen (JCS), a déclaré que les exercices de mobilité représentaient les capacités et la volonté des armées des deux nations de protéger la Corée du Sud. Le porte-parole des forces américaines stationnées au sud du 38e parallèle (USFK), le colonel Isaac Taylor, a reconnu lui aussi qu’il s’agirait d’une opportunité pour démontrer l’alliance infaillible à tout épreuve entre Séoul et Washington.Par ailleurs, Pyongyang avait récemment averti qu’il réagirait sévèrement aux exercices conjoints Corée-USA. Dans ce contexte, les armées sud-coréenne et américaine ont déclaré qu’elles exerceraient les manœuvres en maintenant leur posture de défense face aux éventuelles provocations du régime de Kim Jong-un.