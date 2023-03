Affaire Lone Star : l’ex-patron du siège sud-coréen arrêté aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

L'ancien PDG de Lone Star Korea, Steven Lee, de son vrai nom Lee Jeong-hwan, personnage clé de l’affaire de la revente de la Korea Exchange Bank (KEB), a été appréhendé le 2 mars dernier dans l’Etat du New Jersey aux Etats-Unis. Cette arrestation est le fruit de la collaboration entre le ministère sud-coréen de la Justice et les autorités américaines.Le Fonds de pension américain est soupçonné d’avoir touché d’énormes bénéfices en revendant la banque sud-coréenne qu’il avait rachetée pour une faible somme en 2003, avant de quitter la Corée du Sud. Lee est censé avoir discuté du contrat avec plusieurs dirigeants politiques et personnalités financières.Le Parquet avait lancé l’enquête contre le prévenu en 2006, mais ce dernier avait déjà fui aux Etats-Unis l’année précédente. Le gouvernement sud-coréen avait alors réclamé son extradition. Dix-sept ans plus tard, Lee a enfin été arrêté. Le ministère public l’accuse d’abus de confiance, de détournement de fonds et d’évasion fiscale dans le cadre de la vente illégale de la KEB, ainsi que de manipulation de ses comptes et résultats.Le ministère de la Justice compte mener un procès sur son extradition en coopérant avec les Etats-Unis pour rapatrier Lee dans les plus brefs délais.