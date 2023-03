Le Congrès américain réagit aux erreurs sur les noms des vétérans du « Mur du souvenir »

Photo : YONHAP News

Des parlementaires américains ont envoyé jeudi dernier une lettre au secrétaire à la Défense des Etats-Unis, Lloyd Austin, pour lui demander ses explications sur les erreurs relevées sur le « Mur du souvenir ». Sur ce monument, situé à Washington, sont gravés les noms de quelque 43 000 soldats américains et coréens tombés pendant la guerre de Corée.Les députés ont rappelé que le Congrès avait demandé au ministère de la Défense d’établir les critères pour sélectionner les noms des vétérans et de déposer la liste complète sans bavure au département de l'Intérieur. Ils ont regretté qu’un mur de commémoration bâti pour les combattants défunts et leurs familles ait perdu sa signification à cause de ces imprécisions. Avant de souligner qu’il fallait trouver leurs causes exactes pour ne pas les répéter.Les élus ont alors appelé le chef de la Défense à faire un briefing sur la question jusqu’au 23 mars et de transmettre les dossiers concernés le plus vite possible. Ils n’ont pas oublié de lui demander de décrire toute erreur dans la liste fournie à la Fondation commémorative des anciens combattants de la guerre de Corée (KWVMF) et au département de l’Intérieur, avant de corriger cette dernière.Pour rappel, les frères Hal et Ted Barker, chercheurs sur la guerre de Corée, avaient repéré environ 1 000 erreurs dans les noms des vétérans gravés sur le « Mur du souvenir ».