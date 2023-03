La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 69 heures

Photo : YONHAP News

Les employés sud-coréens pourront travailler jusqu’à 69 heures par semaine et profiter de plus de congés, en échange. Il s'agit d'un nouveau système d’heures de travail confirmé lundi par le ministère de l'Emploi et du Travail et cinq autres ministères.L’administration de Yoon Suk-yeol a décidé d'ajuster la semaine de travail maximale actuelle de 52 heures dans le cadre d'une restructuration massive. Ainsi, elle cherche à accroître la flexibilité du dispositif en question pour permettre aux salariés de gérer leurs heures de travail non seulement par semaine, mais aussi par une période de référence plus longue qu’un mois. Cette réforme permettra de travailler 52 heures de plus pour un mois, 156 heures pour un trimestre, 312 pour un semestre et 624 pour un an.Le ministre du Travail et de l’Emploi, Lee Jung-sik, a indiqué que le système actuel restreignait le droit de choisir les heures de travail chez les salariés et ne répondait pas à la demande et à l’offre du syndicat et du patronat.De plus, le gouvernement a limité la durée maximale des heures supplémentaires successives. Il est donc autorisé de faire au maximum 140 heures de travail supplémentaires successives, soit 90 % des 156 heures, pour un trimestre. A tire d'exemple, les employés ne pourront pas faire en moyenne plus de 64 heures supplémentaires pendant quatre semaines, quand leur employeur gère le temps de travail via une période de référence plus longue qu’un trimestre.Par conséquent, la durée maximale du travail sera prolongée jusqu’à 69 heures hebdomadairement. En échange, les autorités introduiront un système de repos compensateurs. Les employés pourront ainsi choisir entre deux options, soit travailler jusqu’à 69 heures hebdomadairement mais pouvoir se détendre pendant 11 heures consécutives, soit travailler jusqu’à 64 heures par semaine sans les 11 heures de repos.L'exécutif prévoit de publier un avis préalable de la législation connexe lundi et de soumettre un projet de loi au Parlement d'ici juin ou juillet.