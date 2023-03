Travail forcé : Séoul dévoile la solution finale de l’indemnisation des victimes

Photo : YONHAP News

Séoul vient de rendre public officiellement son plan pour le dédommagement des Coréens forcés à travailler par des entreprises japonaises pendant la Seconde guerre mondiale.Cette solution consiste à créer un fonds sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité avec la contribution de 16 sociétés sud-coréennes, dont Posco, ayant bénéficié du traité entre la Corée du Sud et le Japon signé en 1965. A propos des firmes nippones, le gouvernement s’attend à leur participation volontaire.Jusqu’ici, la Cour suprême sud-coréenne a ordonné aux entreprises japonaises épinglées d’indemniser 15 victimes. Parmi elles, seuls trois sont encore en vie.De leur côté, les associations civiles se sont mobilisées pour s’élever contre la décision gouvernementale. Devant le siège du ministère des Affaires étrangères, elles ont réclamé le dédommagement direct des sociétés nipponnes concernées et les excuses du Japon, mais aucun de ces deux facteurs n’a été inclus dans la solution finale.Afin de calmer les esprits, le chef de la diplomatie sud-coréenne, Park Jin, a annoncé poursuivre ses efforts pour convaincre les victimes en les rencontrant en face à face.