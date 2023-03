Météo : des airs de printemps avant l’heure

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, lundi 6 mars, c’est le gyeongchip en Corée du Sud, la troisième des vingt-quatre périodes solaires des calendriers traditionnels d’Extrême-Orient. Il correspond à la saison où les insectes et les grenouilles sortent de leur hibernation. En d’autres termes, le début, bientôt, du printemps.Cette journée a tenu ses promesses. Le soleil a rayonné sur tout le territoire et les températures se sont envolées. Encore proche des 0°C dans la matinée, sauf à Busan, à Gangneung et sur l’île méridionale de Jeju, où il a fait respectivement, 7, 8 et 8°C, le mercure s’est ensuite considérablement élevé.A Séoul et à Jeju, le thermomètre a affiché 16°C, Busan est monté à 17°C tandis qu’Andong et Daejeon ont enregistré 18°C. Daegu et Gangneung ont atteint respectivement 20 et 21°C.Cependant, ce phénomène climatique assèche davantage l’air et les avertissements « sécheresse » sont toujours en vigueur dans un grand nombre de régions.De plus, ce réchauffement des températures entraîne une dégradation de la qualité de l’air. Ainsi, les provinces de Gyeonggi, de Chuncheong, de Gyeongsang et de Jeolla du Nord ont affiché un niveau « mauvais ». La concentration de poussières fines a, en moyenne, été deux à trois fois plus élevée qu’en temps normal.