Travail forcé : la solution de l’indemnisation des victimes fait débat au sein du milieu politique

Photo : YONHAP News

La solution de l’indemnisation des victimes du travail forcé sous la colonisation japonaise divise le monde politique. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a jugé que le gouvernement avait pris une décision importante d’un point de vue global.Selon la formation présidentielle, les relations entre la Corée du Sud et le Japon sont tombées dans un cercle vicieux depuis longtemps. Elle se demande alors si maintenir cet état diplomatique déplorable contribue à l’intérêt du pays.Le chef de son comité d'urgence a affirmé que ce dispositif tenait compte de l’attente pour les échanges des nouvelles générations des deux nations voisines, à l’heure où la coopération en matière de sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo n’a jamais été aussi importante.D’après Chung Jin-suk, cette mesure ouvre une nouvelle page de l’histoire bilatérale. Selon lui, la balle est désormais dans le camp de l’archipel, et ce dernier devra apporter une réponse sincère.En revanche, le Minjoo a vivement protesté contre cette décision qui, selon lui, fait toujours souffrir autant les victimes qui ont réclamé les excuses du Japon. De plus, d’après la principale force de l’opposition, cette dernière va également à l’encontre du jugement de la Cour suprême sud-coréenne.Son président, Lee Jae-myung, a critiqué l’administration de Yoon Suk-yeol qui a finalement opté pour la voie qui trahit la justice historique, en affirmant qu’il s’agit de « la diplomatie la plus humiliante dans l’histoire du pays du Matin clair ».Le Parti de la justice, petit mouvement progressiste, a également haussé le ton en ironisant que l’exécutif s’est volontairement fait passer pour un collaborateur des entreprises nipponnes impliquées dans le crime de guerre sans penser à l’intérêt de la Corée du Sud.Les débats s’annoncent donc houleux à l’Assemblée nationale dans les prochains jours, notamment à la commission des Affaires étrangères.