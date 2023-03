Restrictions commerciales : Séoul et Tokyo suspendent la procédure de l’OMC

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont décidé de suspendre la procédure du règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), pendant leur négociation sur les restrictions commerciales imposées à l’encontre de Séoul. C’est ce qu’a annoncé cet après-midi le directeur général du département de politique commerciale du ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce extérieur.D’après Gang Gam-chan, les deux pays se sont engagés à accélérer les tractations pour retrouver leur situation commerciale d’avant juillet 2019. Le gouvernement japonais compte organiser sous peu une discussion sur la gestion des exportations bilatérales. Gang a déclaré s’attendre à ce que le dialogue des deux nations contribue à la stabilisation des chaînes d’approvisionnement.Petit rappel, en juillet 2019, l’archipel a imposé des contrôles sur les ventes en direction du pays du Matin clair de trois matériaux essentiels à la fabrication des semi-conducteurs et des écrans plats comme le fluorure d'hydrogène. Une mesure de représailles alors que la Cour suprême sud-coréenne avait ordonné, un an plus tôt, aux entreprises nipponnes d’indemniser les victimes de leur travail forcé durant la Seconde guerre mondiale.Un mois après, le Japon est allé encore plus loin et a retiré la Corée du Sud de la liste blanche incluant ses partenaires commerciaux privilégiés. En septembre de la même année, Séoul avait alors sollicité l’OMC vis-à-vis des mesures restrictives de Tokyo.