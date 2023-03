Semi-conducteur : le ministre de l’Industrie exprime son inquiétude sur le Chips Act américain

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et les entreprises sud-coréens se préoccupent de la loi américaine « Chips Act » visant le développement de l’industrie des semi-conducteurs aux Etats-Unis. C’est ce qu’a affirmé aujourd’hui le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur Lee Chang-yang.Cette législation prévoit de verser 280 milliards de dollars dans le secteur et d’offrir un crédit d’impôt pour 25 % du montant d’investissements dans les installations. Elle est au cœur des polémiques en raison des conditions excessives à satisfaire pour bénéficier de la subvention.Tout d’abord, les firmes qui reçoivent l’aide financière ne peuvent pas investir en Chine pendant les dix prochaines années. Ensuite, le gouvernement américain aura un accès aux sites de production et peut récupérer les recettes supplémentaires.Lee a affirmé que ces clauses risquent de porter atteinte à la gestion et de divulguer le secret commercial et les données sur la technologie des sociétés. Avant d’ajouter que les conditions sont diverses et nombreuses et qu’il est difficile pour les entreprises de prendre en compte chacune d’entre elles.Toujours d’après le ministre, l’investissement aux Etats-Unis devrait être moins attirant notamment en raison de l’augmentation des coûts, et la Corée du Sud continuera à discuter des dispositions détaillées qui seront publiées ce mois-ci avec le gouvernement américain ainsi que les firmes sud-coréennes.