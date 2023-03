Travail forcé : Washington salue une solution historique de Séoul

Photo : YONHAP News

Washington a salué le plan de Séoul, visant à indemniser ses anciens travailleurs forcés de la période coloniale du Japon.Aussitôt après cette annonce, Joe Biden a affirmé que cette décision « fera date dans l’histoire de la coopération et du partenariat entre deux des alliés les plus proches des Etats-Unis ».Son chef de la diplomatie a lui aussi parlé d’une « annonce historique de la Corée du Sud et du Japon concernant la conclusion des discussions sur leurs contentieux mémoriels ». Antony Blinken s’est aussi dit « encouragé par le travail qu’ils ont accompli pour faire avancer leurs relations ».Même tonalité dans la réaction du porte-parole du département d’Etat. Lors d’un point de presse donné quelques heures plus tard, Ned Price a réaffirmé que Washington continuait d’inviter Séoul et Tokyo à suivre les étapes pour faire progresser leurs liens bilatéraux.La voix de la diplomatie américaine a tenu à évoquer que les rapports entre les USA, le pays du Matin clair et l’archipel sont essentiels pour leur vision commune d’un Indopacifique libre et ouvert, et que les trois nations ont organisé au moins 25 réunions de haut niveau depuis l’arrivée au pouvoir de Biden. Avant d’ajouter s’attendre à continuer de consolider leurs relations trilatérales pour un monde plus prospère.