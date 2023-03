Construction du 2e aéroport de Jeju : le ministère de l’Environnement entérine le projet sous conditions

Photo : YONHAP News

Le projet de la construction du deuxième aéroport sur l’île méridionale de Jeju devrait s’accélérer. Il consiste à bâtir une structure munie d’une piste de 3,2 km sur une surface de 5,4 millions de m² à Seongsan à l’est de la péninsule insulaire.Le ministère de l’Environnement a donné hier son approbation conditionnelle au rapport de l’évaluation de ses impacts sur l’environnement, remis par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports. Il a déjà renvoyé son document en juillet 2021 pour plusieurs raisons, dont le manque de dispositifs sur la protection des oiseaux et leurs habitats ainsi que l’examen insuffisant sur la nuisance sonore générée par les avions.Le ministère de l’Aménagement du territoire a alors complémenté son dossier et a fait sa deuxième tentative en début d'année. Le ministère de l’Environnement a expliqué que l’emplacement de l’aéroport était jugé pertinent, mais a demandé d’établir un plan de gestion sur la collision avec les oiseaux, les dispositifs sur la pollution sonore ainsi que l’état des lieux concernant les influences sur les espèces protégées.Cette décision n’a pas tardé à susciter l’ire d’une association civique fondée pour s’opposer à l’initiative d’un nouvel aéroport sur l’île méridionale. Elle a exhorté le gouverneur de Jeju Oh Young-hun à organiser un référendum en affirmant que l’avenir de la province doit être déterminé par ses habitants.