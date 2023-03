Kim Yo-jong : intercepter une arme à l’essai n’est rien d’autre qu’une déclaration de guerre

Photo : YONHAP News

Pyongyang a averti que son armée était en position de préparation permanente afin d’entamer une action rapide et écrasante envers Séoul et Washington. C’est ce qu’a déclaré la puissante sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ce matin à l'agence de presse nord-coréenne KCNA, en expliquant que le pays communiste reste attentif à tout leur mouvement.Kim Yo-jong a également fustigé les propos de John Aquilino, chef du commandement de l'Indopacifique des Etats-Unis, selon lequel, si la Corée du Nord lance un missile balistique intercontinental (ICBM) dans la région du Pacifique, les USA l’abattront directement.Selon la numéro deux de facto du régime, si une réponse militaire intervient pour un essai d’arme stratégique dans les eaux internationales qui ne porte aucun préjudice à la sécurité des pays voisins, elle sera considérée comme une déclaration de guerre.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères, de son côté, a dénoncé la mobilisation du bombardier américain B-52H lors des manœuvres avec l’armée de l’air sud-coréenne qui se sont tenues hier au-dessus de la mer Jaune, séparant les deux Corées et le continent chinois. Il l’a qualifiée d’une provocation militaire imprudente qui enfonce la péninsule dans l’impasse la plus totale.A Séoul, le ministère de la Réunification a affirmé que l’aggravation de la situation actuelle était due au développement balistique et nucléaire du royaume ermite, exhortant ce dernier à opter pour un chemin vers la paix, au lieu de mener des bravades et de faire des menaces.