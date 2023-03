AIEA : Pyongyang semble poursuivre des activités sur son site d’essais nucléaires de Punggye-ri

Photo : YONHAP News

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a annoncé que des signes d’activité étaient toujours observés sur le principal site d'essais nucléaires nord-coréen, celui de Punggye-ri, situé dans le nord-est du pays communiste. C’est son patron qui en a fait part devant le Conseil des gouverneurs de l’instance, réuni hier à Vienne en Autriche.Rafael Grossi a alors précisé que le site en question était prêt pour un nouveau test atomique et que les mouvements étaient repérés près de son troisième tunnel. Et d’ajouter que si la route menant au tunnel numéro quatre a été restaurée, les agitations comme le creusage n’ont pas été détectées.Et concernant le complexe nucléaire de Yongbyon, à environ 90 km au nord de Pyongyang, le chef du gendarme mondial du nucléaire a indiqué que son réacteur de 5 MW et son usine d'enrichissement d'uranium, disposant de centrifugeuses, semblaient eux aussi toujours en service. Pourtant, les activités discontinues de son laboratoire de radiochimie restent suspendues depuis fin septembre, a-t-il ajouté. Sachez que ces opérations seraient liées au traitement des déchets et à la maintenance.Le directeur général de l’agence de Vienne a pris au sérieux la réouverture du site d’essais atomiques. Pour lui, si le régime de Kim Jong-un poursuit son programme nucléaire, cela constitue une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Dans la foulée, Grossi l’a une nouvelle fois appelé à coopérer rapidement pour appliquer pleinement les accords de sauvegarde du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).