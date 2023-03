Coup d’envoi du 1er exercice aérien Séoul-Washington « Buddy Wing » de 2023

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé hier leur premier exercice aérien « Buddy Wing » de l’année. Cette manœuvre se déroule jusqu’à vendredi à la base d’Osan, à environ 50 km au sud de Séoul, où se trouve le QG de la 51e escadre de chasse de l’armée de l’air américaine.Une dizaine d’avions de combat, dont les F-15K sud-coréens et les A-10 américains, y sont mobilisés. Sans oublier des pilotes et des personnels d’entretien et de soutien des deux alliés.Séoul et Washington souhaitent améliorer, pendant ces entraînements, leurs capacités combinées à mener des opérations en temps de guerre ainsi que leur esprit d’équipe, et échangeront aussi les toutes dernières tactiques entre leurs armées de l’air.Les deux pays organisent l’exercice « Buddy Wing » depuis 1997.