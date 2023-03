Le chef d’état-major des armées américaines attendu à Séoul après la fin de « Freedom Shield »

Photo : YONHAP News

Le chef d’état-major des armées des Etats-Unis pourrait bientôt faire un nouveau déplacement en Corée du Sud. D’après un haut responsable de l’armée sud-coréenne, Séoul et Washington étudient la possibilité de l’organiser aussitôt après la fin de leurs exercices conjoints « Freedom Shield », programmés du 13 au 23 mars. La date exacte n’a pas encore été déterminée.Après son arrivée à Séoul, Mark Milley sera reçu par son homologue sud-coréen Kim Seung-kyum et le ministre de la Défense Lee Jong-sup. L’évaluation des résultats des prochaines manœuvres communes sera au cœur de leurs discussions. Le général américain pourrait aussi se rendre dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées afin d’adresser un nouvel avertissement au Nord.L’homme qui conseille militairement le chef de la Maison blanche fera escale au Japon avant de venir en Corée du Sud, pour visiter les bases américaines dans l’archipel.Son dernier voyage dans le sud de la péninsule date de 2021, à l’époque pour participer à la réunion consultative sur la sécurité (SCM) des deux alliés. Milley quittera son poste en septembre prochain à la fin d’un second mandat de deux ans.