Le coût de l’enseignement privé atteint un record en 2022

Photo : YONHAP News

Suite à la levée des mesures de distanciation sociale, l’éducation privée a repris des couleurs. L’année dernière, les dépenses des sud-Coréens dans le secteur a établi un record jamais atteint depuis l’établissement des statistiques en 2007 avec 26 000 milliards de wons, l’équivalent de 18,7 milliards d’euros.Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), il s’agit de la deuxième hausse la plus importante après celle enregistrée entre 2020 et 2021, avec 2 500 milliards de wons sur un an, soit 1,8 milliard d’euros.Le montant a augmenté tout niveau scolaire confondu. Huit élèves sur dix suivaient un cours particulier et la proportion était la plus élevée chez les écoliers avec 85,2 %. Le nombre d’heures passées dans des cours privés a dépassé les sept heures par semaine, à savoir 30 minutes de plus qu’il y a un an. Un élève dépensait en moyenne 410 000 wons par mois, soit environ 290 euros.Plus le foyer était aisé, plus la somme allouée pour les cours périscolaires était importante. Les ménages gagnant moins de 3 millions de wons par mois ont dépensé moins de 180 000 wons, tandis que pour ceux qui touchent plus de 8 millions de wons, leurs dépenses ont frôlé les 650 000 wons.Par région, les élèves résidant à Séoul ont vu leur enveloppe dédiée à ce domaine franchir le seuil des 700 000 wons, à savoir 200 000 wons de plus que ceux qui vivent dans les petites et moyennes villes.