La Corée du Sud ambitionne de devenir la 5e puissance mondiale en science et technologie d'ici 2030

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation a annoncé la première stratégie de développement et de recherche de l’Etat à moyen et long terme.Ce plan, présenté aujourd’hui lors du conseil des ministres, vise à faire de la Corée du Sud la cinquième puissance scientifique et technologique mondiale à l’horizon 2030. Pour y parvenir, le gouvernement envisage de débloquer quelque 170 000 milliards de wons, soit 122,5 milliards d’euros, sur les cinq prochaines années, dont au moins 25 000 milliards de wons dans les 12 technologies stratégiques du pays, liées notamment à l’industrie spatiale et au quantum.Selon l’exécutif, si le projet est mené à bien, le niveau de maturité technologique du pays du Matin clair pourra être porté à 85 % de celui des nations les plus avancées technologiquement au monde, contre 80 % actuellement.Un total de quatre grands objectifs et 23 tâches détaillées allant dans ce sens ont été fixés. Il s’agit entre autres de renforcer les investissements dans les projets de coopération public-privé et d’innover le système d’investissements.