Séoul abaisse son niveau d’alerte pour les voyages dans 12 pays

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a abaissé d’un cran aujourd’hui son alerte voyage au niveau 1 sur une échelle qui en compte quatre pour six pays : l’Espagne, la Tunisie, l’île Maurice, Andorre, la Jordanie et la Namibie.Séoul a fait de même pour six autres Etats pour les reclasser désormais au niveau 2. Il s’agit du Pérou, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Soudan, des Tuvalu, de l'île de Nauru et de l'Erythrée. Le ministère a expliqué ce changement par l’amélioration de la situation épidémique liée au coronavirus.Cela dit, son avertissement spécial pour 11 pays est maintenu. Ils comprennent la Russie, l’Afrique du Sud et le Mexique. Cette mise en garde spéciale est lancée pour faire face aux risques urgents et pour une courte durée. Ses effets sont supérieurs à ceux du niveau 2 de l’alerte voyage, mais inférieurs à ceux du niveau 3.