Météo : la barre des 20°C dépassée à Gangneung et Daegu

Photo : YONHAP News

La semaine a démarré de la meilleure des manières. Un grand soleil et des températures printanières plus qu’agréables. Ce mardi, le ciel a de nouveau été bleu clair et le mercure a même gagné quelques degrés.Pourtant, la journée avait débuté timidement avec un voile blanc recouvrant quasiment tout le territoire. Seul le nord-est en a été épargné. Midi passé, celui-ci s’est dissipé, laissant la place au soleil.Du côté du thermomètre, il a vite été assez élevé, à plus de 5°C, sauf à Andong et dans l’extrême nord du pays. Gangneung, la ville la plus chaude de ce mardi, enregistrait même déjà 11°C. Ensuite, les valeurs ont bondi, à au moins 20°C pour plusieurs villes, dont Daejeon (20°C), Daegu (22°C) ou encore Gangneung (22°C). Les autres n’ont pas été en reste. Séoul a observé 18°C, de même à Busan, alors que l’île méridionale de Jeju a enregistré 17°C.Cependant, qui dit hausse des températures, dit dégradation de la qualité de l’air. Aujourd’hui encore, ce phénomène s’est produit. La région de Séoul et les provinces de Gangwon et de Gyeongsang du Nord ont affiché un niveau « mauvais » de concentration de particules fines. Le ciel, dans ces zones-là, a donc pu par moment être légèrement trouble.