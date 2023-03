Visite d’Etat de Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis en avril

Photo : YONHAP News

Le président de la République effectuera une visite d’Etat le mois prochain aux Etats-Unis pour célébrer le 70e anniversaire de l’alliance Séoul-Washington. Il s’agira de la première du genre pour un numéro un sud-coréen depuis 2011 et du troisième sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden.Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré mardi que le déplacement aurait lieu fin avril et qu'un dîner d’Etat est prévu pour le 26 avril. Il a fait part de ses attentes pour obtenir des mesures de coopération concrètes et réelles concernant la posture de défense des alliés et la capacité de dissuasion élargie, ainsi que dans divers domaines, notamment les technologies de pointe, la sécurité économique et d’autres enjeux nationaux et internationaux.Durant son séjour, Yoon devrait prononcer un discours devant le Congrès américain. Une discussion est toujours en cours avec le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.De son côté, la Maison blanche a publié un communiqué hier sous le nom de sa porte-parole pour annoncer l’arrivée du chef de l’Etat sud-coréen et de son épouse sur son sol. Karine Jean-Pierre a fait savoir que les deux dirigeants mettraient en avant l’importance de la force perpétuelle de l’alliance et la promesse ferme faite par Washington pour Séoul. Avant d’ajouter qu’ils discuteraient de leur détermination commune visant à intensifier les liens en matière de politique, d’économie et de sécurité.Le conseiller à la sécurité nationale Kim Sung-han, en visite aux Etats-Unis, a indiqué que les deux pays avaient décidé de chercher des moyens pour renforcer davantage la force de dissuasion contre le nucléaire nord-coréen à l’occasion de cette visite d’Etat. Il a également annoncé qu’ils aborderaient la coopération en matière de sécurité économique et des solutions pour minimiser les éventuelles incertitudes dans la mise en œuvre des politiques industrielles américaines.Biden recevra donc Yoon dans le cadre de la deuxième visite d’Etat de son administration après le président français Emmanuel Macron.