Le président sud-coréen reçoit le ministre saoudien de la Défense

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a reçu mardi le ministre saoudien de la Défense Khalid bin Salman au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. Lors de cet entretien, le chef de l'Etat a affirmé que cette visite, qui fait suite au sommet sud-coréano-saoudien en novembre dernier, permettrait de rehausser d'un cran la coopération bilatérale en matière de défense et d'armement pour en faire un partenariat stratégique tourné vers l'avenir.Yoon a déclaré que la Corée du Sud et l'Arabie saoudite pourraient obtenir des effets de synergie si elles partageaient leur expérience et vision sur l'innovation de la défense. Il a appelé les deux pays à renforcer leur coopération pour la paix dans la péninsule coréenne, au Moyen-Orient et dans le monde en tant que partenaires très importants dans l'économie et la sécurité.Son interlocuteur a déclaré que les deux nations développaient une coopération sans précédent en matière d'économie et de défense sur la base d'une solide compréhension mutuelle et que la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane en Corée du Sud, en novembre dernier, avait permis d'élaborer davantage cette collaboration. Avant d'espérer que Séoul et Riyad maintiendront leur partenariat de manière concrète et solide.Par ailleurs, le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup s'est lui aussi entretenu avec son homologue saoudien au siège du ministère. Les deux hommes ont évoqué notamment des négociations en cours sur l'exportation d'armement sud-coréen vers le pays de la péninsule arabique. Lee a exprimé son souhait de voir ces tractations aboutir avec succès. Khalid bin Salman a, de son côté, fait part de la volonté de son gouvernement de poursuivre sa coopération étroite avec Séoul en matière de défense.