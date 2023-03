Football : arrivée du nouveau sélectionneur de l’équipe sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le nouveau sélectionneur de l’équipe masculine de football de la Corée du Sud, Jürgen Klinsmann, est arrivé ce matin à l’aéroport international d’Incheon. Il a été accueilli chaleureusement par le responsable de la commission de l'équipe nationale de la Fédération sud-coréenne de football (KFA) Michael Muller. Et même certains fans du ballon rond sont venus lui souhaiter la bienvenue.L’ancien attaquant légendaire du football allemand s’est déclaré fier de prendre les rênes de la sélection sud-coréenne. Il a expliqué qu’il avait déjà visité plusieurs fois le pays du Matin clair pour les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et la Coupe du monde 2002, et que les bons souvenirs de la Corée du Sud et de ses habitants l’avaient amené à accepter la proposition. Avant de souligner que l’équipe sud-coréenne a battu le Portugal lors du dernier Mondial et également l’Allemagne lors de l'édition de 2018, et que son objectif est de gagner la Coupe d'Asie 2023, qui se déroulera cet été.Klinsmann entrera officiellement en fonction demain avec une conférence de presse au centre d’entraînement des guerriers de Taegeuk, à Paju, au nord-ouest de Séoul. Il préparera ensuite avec son staff les matches amicaux face la Colombie et l’Uruguay, prévus respectivement les 24 et 28 mars.Pour rappel, l’Allemand a signé un contrat de trois ans et cinq mois, à savoir jusqu’à la Coupe du monde 2026.