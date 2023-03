Les femmes gagnent un salaire équivalent à 65 % de celui des hommes

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les femmes sont relativement moins payées que les hommes. C'est ce que révèle un rapport publié mercredi par un institut de recherche relevant de la KCTU, la confédération sud-coréenne des syndicats.D’après ce dernier, le niveau des salaires des femmes par rapport à celui du sexe opposé s'est élevé à 64,9 % en 2022, avec 2,2 millions de wons, soit 1 584 euros, par mois en moyenne contre 3,39 millions de wons, ou 2 441 euros, chez la gent masculine. De plus, 29,3 % des travailleurs féminins ont perçu une rémunération mensuelle de bas niveau, à savoir moins de 1,66 million de wons, l'équivalent de 1 195 euros, soit une proportion trois fois plus importante que pour les hommes (9,9 %). Le taux d'employés à bas salaire atteint même 94 % chez les dames âgées de 70 ans et plus et 81,1 % chez celles âgées de moins de 20 ans. Par ailleurs, l'ancienneté moyenne des femmes s’est établie à 4,81 ans contre 6,92 ans chez les hommes.Le grand écart de rémunération entre les sexes peut s'expliquer par le fait que les femmes occupent davantage des emplois peu payés, qui sont souvent à temps partiels ou à durée déterminée.Le rapport a souligné la nécessité d'introduire rapidement un système de divulgation de l'information sur les disparités salariales entre les femmes et les hommes et d'instaurer une transparence en la matière afin de réduire l'écart salarial.