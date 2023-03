La Corée du Sud appelle l’Onu à s’intéresser au sort des transfuges nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à écouter la voix des transfuges nord-coréennes.Lors du débat ouvert sur les femmes, la paix et la sécurité, organisé le 7 mars, au siège de l'Onu à New York, l’ambassadeur sud-coréen à l’organisation internationale a rappelé la situation des violations des droits de l'Homme commises dans les camps de concentration en Corée du Nord, ainsi qu'à l'encontre des femmes nord-coréennes ayant fui leur pays. Hwang Joon-kook a ensuite exhorté la communauté internationale à accorder une attention particulière à ces transfuges qui cherchent à faire entendre leur voix malgré les nombreuses difficultés auxquelles elles sont confrontées.Le diplomate sud-coréen a profité de l'occasion pour présenter un livre intitulé « The Hard Road Out », qui contient les témoignages d'une réfugiée nord-coréenne nommée Park Ji-hyun. Dans cet ouvrage, l'auteure raconte comment elle a été vendue dans un village rural en Chine par des passeurs, puis rapatriée au Nord, avant de se sauver et de s'installer en 2008 au Royaume-Uni, où elle milite aujourd'hui pour les droits de l'Homme dans son pays.