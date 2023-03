La Corée du Sud participe au Salon mondial du tourisme de Berlin

Photo : YONHAP News

Le Salon mondial du tourisme de Berlin 2023 a ouvert ses portes mardi pour une durée de trois jours, marquant la reprise des voyages dans le monde après des années de morosité dues au COVID-19. Il s’agit du plus grand rendez-vous international des acteurs du milieu touristique. La Corée du Sud n’a pas manqué à l’appel de cet événement qui se tient pour la première fois depuis 2019 en raison de la pandémie.Quelque 5 500 agences et entreprises venues de plus de 150 nations différentes ont installé leur stand pour promouvoir leurs atouts culturels et touristiques, afin de relancer le tourisme dans l'ère post-COVID. Le pavillon sud-coréen a déjà attiré de nombreux visiteurs curieux de connaître la culture du pays du Matin clair. Beaucoup sont interpellés par les diverses activités participatives organisées sur les lieux, dont notamment des jeux inspirés de la fameuse série « Squid Game ». Certains visiteurs s'amusent notamment à communiquer avec un guide-robot à l'aide de son écran tactile et à se prendre en photo avec lui. C'est aussi l'occasion pour la Corée du Sud de faire découvrir au public, au-delà de ses films ou dramas, des éléments de sa culture traditionnelle comme le hanbok, le vêtement traditionnel, ou la calligraphie.Le pavillon sud-coréen a par ailleurs reçu la visite de la maire de Berlin, Franziska Giffey, qui a manifesté son intérêt pour la culture coréenne.Lee Jae-hwan, vice-président de l'Office du tourisme coréen, s'est réjoui de cette popularité en affirmant que ce salon permettrait de montrer au monde entier les nombreux événements culturels magnifiques du pays, peu connus jusqu'à présent chez les Occidentaux.