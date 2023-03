Chips Act : le ministre délégué au Commerce extérieur s’envole pour Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce extérieur est parti ce matin pour Washington afin de discuter de plusieurs questions commerciales en suspens, notamment celles liées au « Chips Act » visant le développement de l’industrie des semi-conducteurs aux Etats-Unis. Aux journalistes qui l’attendaient, Ahn Duk-geun a affirmé que les subventions de la loi américaine ont des exigences qui ne répondent pas aux normes internationales. Son objectif est ainsi de chercher des solutions pour apaiser les préoccupations, d’autant que le « Chips Act » pourrait faire obstacle à la gestion stable des chaînes d’approvisionnement.Quant à sa rencontre avec des responsables de Samsung Electronics et de SK hynix, à la veille de son départ, le ministre a refusé de détailler leurs discussions, en disant que celles-ci contenaient des secrets commerciaux.Durant son voyage de trois jours, Ahn rencontrera de hauts responsables de la Maison blanche et du département du Commerce des Etats-Unis. Il prévoit de souligner que le texte en question risque d’empêcher la gestion d’entreprises et de violer les droits technologiques.