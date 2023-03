WBC : retour après six ans d’absence

Photo : YONHAP News

Le coup d’envoi de la World Baseball Classic (WBC) a été donné aujourd’hui avec le match opposant Cuba aux Pays-Bas. Lancée en 2006, cette compétition internationale se déroule d’habitude tous les quatre ans, mais l’édition 2021 a été annulée en raison du COVID-19. A la suite du reflux de la pandémie, l’événement a repris pour la première fois depuis six ans.La WBC, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le baseball, est organisée dans les pays dotés d’une ligue professionnelle et avant leur saison régulière. Les matchs du groupe B où se trouvent la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, la Chine et la République tchèque se tiendront au Tokyo Dome. Les deux meilleures nations des quatre groupes s’affronteront au Japon et aux Etats-Unis.En 2013 et 2017, les guerriers de Taegeuk ont été éliminés au premier tour. Leur objectif est alors de se qualifier pour les demi-finales, ce qui serait une première en 14 ans. Pour y parvenir, l’équipe sud-coréenne devra vaincre à tout prix son premier adversaire, l’Australie. En effet, la Corée du Sud est connue pour avoir une malédiction selon laquelle le résultat de la première rencontre domine l’ensemble de la compétition.Pour cette édition, 14,4 millions de dollars sont mis en jeu. Le gagnant peut toucher au maximum 3 millions de dollars. Les demi-finales sont prévues les 20 et 21 mars et la finale le 22 au LoanDepot Park à Miami.