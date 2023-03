Le Commandement des opérations de drones verra le jour au second semestre

Photo : YONHAP News

Le Commandement des opérations de drones sera fondé au deuxième semestre de l’année. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a fait cette annonce ce matin en affirmant que les détails comme son emplacement n’ont pas encore été déterminés.Le JCS a expliqué établir un plan global sur les opérations, la structure de commandement et l’organisation, et développer la gestion et les tactiques en tirant les leçons des institutions identiques des autres pays. La préparation est chargée par Lee Bo-hyung, commandant de l’aviation de l’armée de Terre.Ce nouveau commandement sera capable de remplir diverses missions telles que la guerre électronique ou la surveillance des aéronefs inhabités. Sa création fait partie des dispositifs élaborés par les autorités militaires sud-coréennes suite à l’incursion des drones nord-coréens au sud du 38e parallèle. Le président Yoon Suk-yeol avait ordonné ce projet en début d’année.