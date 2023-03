Météo : le pays divisé en deux, entre nuages et soleil

Photo : YONHAP News

Une dépression provenant du nord-ouest du pays a entraîné des perturbations ce mercredi sur toute la moitié nord du territoire. Les nuages ont été alors présents dès la matinée dans cette zone, avec même quelques gouttes dans la région métropolitaine et notamment à Séoul.Au fil de la journée, le ciel s’est assombri dans ces régions et les averses occasionnelles se sont multipliées sur la capitale entre autres. Elles devraient être davantage plus fréquentes et longues enfin de soirée.Sur la moitié sud, le soleil a encore été au rendez-vous. Quelques cumulus ont fait leur apparition, sans pour autant gâcher ce temps printanier.En effet, les habitants du pays du Matin clair ont pu se croire au printemps, tant les températures ont été élevées. Les 20°C ont été franchis sur 50 % du territoire, notamment à Daejeon, Gangneung et Daegu, qui ont recensé respectivement 21, 22 et 23°C. Les autres villes ont oscillé entre 17 et 18°C.