Séisme : une 3e équipe de secours va se rendre en Turquie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud enverra bientôt une troisième équipe de secours en Turquie ravagée par de terribles tremblements de terre, le 6 février dernier. Le personnel soutiendra la construction des résidences temporaires des sinistrés. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé ce projet aujourd’hui en s’attendant à ce que le déploiement de cette troupe apporte du courage aux victimes du désastre en leur fournissant une base de vie durable.Selon Park Jin, la première équipe s’est chargée de la recherche des survivants et la deuxième de l’enquête sur la demande d’aide et de transport des produits de première nécessité. Il a souligné que c’était la première fois que le gouvernement assistait à toutes les étapes de l’assistance, allant du sauvetage jusqu’à la restauration, depuis 2007, lors de l’élaboration de la loi sur les secours d’urgence à l’étranger.Le chef de la diplomatie a déclaré qu’il s’agissait d’un bon exemple montrant la fusion du soutien humanitaire et l’aide au développement. Avant d’ajouter que c’était le fruit de la volonté acharnée de l’administration de Yoon Suk-yeol de faire de la Corée du Sud un pays pivot sur la scène internationale et de la générosité des sud-Coréens.